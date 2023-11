Außenministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans findet Sonntag in Busan statt

Photo : YONHAP News

Das zehnte Außenministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans findet am Sonntag im südkoreanischen Busan statt.Das Außenministerium in Seoul gab am Freitag bekannt, dass Außenminister Park Jin mit seinen japanischen und chinesischen Amtskollegen, Yoko Kamikawa und Wang Yi, zusammenkommen würde.Bei dem Treffen wird ein Zeitplan für einen Dreiergipfel erörtert.Laut dem Außenministerium sei auch ein Meinungsaustausch über die Ausrichtung der Entwicklung der trilateralen Zusammenarbeit und die regionale und internationale Lage vorgesehen.Der südkoreanische Außenminister plant laut dem Ministerium auch bilaterale Gespräche mit seinen japanischen und chinesischen Kollegen.Das trilaterale Außenministertreffen hatte im Juni 2007 zum ersten Mal stattgefunden und wurde seitdem von den drei Ländern im Wechsel veranstaltet. Nach dem neunten Treffen war die Zusammenkunft unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie für über vier Jahre unterbrochen.