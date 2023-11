Regierung will bald Maßnahmen gegen Shrinkflation ausarbeiten

Photo : YONHAP News

Die Regierung arbeitet nach eigenen Angaben zügiger an Maßnahmen zur Reaktion auf die sogenannte Shrinkflation.Bei einem Vizeministertreffen am Freitag erörterte Vizefinanzminister Kim Byeong-hwan die Angelegenheit mit Beamten der zuständigen Behörden, darunter der nationale Steuerdienst, das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit, das Landwirtschaftsministerium und das Industrieministerium.Kim kündigte an, mit der Kommission für fairen Handel im Zentrum bis Ende dieses Monats verschiedene Typen der Shrinkflation zu ermitteln. Danach würden Meinungen der beteiligten Branchen angehört und Verbesserungsmaßnahmen in Bezug auf die betroffenen Waren und die Art und Weise der Bereitstellung von Informationen ergriffen.Unter Shrinkflation versteht man eine verdeckte Preiserhöhung durch die Verringerung der Füllmenge.