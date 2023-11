Politik Marinechefs Südkoreas und der USA sprechen über militärische Zusammenarbeit

Die Marinechefs Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben Möglichkeiten der bilateralen militärischen Zusammenarbeit erörtert.



Der südkoreanische Chef der Marineoperationen, Yang Yong-mo, und seine US-Amtskollegin Lisa M. Franchetti kamen am Freitag an Bord des US-Flugzeugträgers USS Carl Vinson zusammen, der am Dienstag im Marinestützpunkt in Busan eingelaufen war.



Yang wies auf die fortschreitende Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen hin. Er schlug vor, dass die Marinen beider Länder enger kooperieren, um die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft um eine Stufe zu verbessern.



Die Chefin der US-Marine traf am Donnerstag zu ihrem zweitägigen Antrittsbesuch in Südkorea ein, um die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA zu stärken und die US-Marine in Korea anzuspornen.



Franchetti war ab 2013 zwei Jahre lang Kommandeurin der US-Marine in Korea und spielte eine führende Rolle bei der Verlegung des Kommandos nach Busan.