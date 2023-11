Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Frankreich in Paris

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol ist in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zu einem Gipfelgespräch zusammengekommen.Ein ranghoher Mitarbeiter des Präsidialamtes sagte gegenüber Journalisten, das diesmalige Gipfeltreffen biete eine Gelegenheit für die zukunftsorientierte Kooperation insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaftstechnologie.Nach seinem Staatsbesuch in Großbritannien traf Yoon am gestrigen Donnerstag in der französischen Hauptstadt ein, um noch einmal Werbung für die südkoreanische Hafenstadt Busan zu machen, die sich um die Austragung der Weltexpo 2030 bewirbt.Die 182 Mitgliedsstaaten des Bureau International des Expositions (BIE) werden am kommenden Dienstag in Paris den Gastgeber der Weltexpo 2030 wählen. Die Konkurrenten Busans sind Riad und Rom.