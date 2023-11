Südkorea, China und Japan wollen Vorbereitungen für trilateralen Gipfel vorantreiben

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan wollen ihre Vorbereitungen für einen trilateralen Gipfel vorantreiben.Das Gipfeltreffen solle so bald wie möglich stattfinden, vereinbarten die Chefdiplomaten Park Jin, Wang Yi und Yoko Kamikawa am Sonntag im südkoreanischen Busan.Nach dem 100-minütigen Gespräch sagte der südkoreanische Minister Park vor der Presse, dass alle Parteien ihr Engagement bekräftigt hätten, damit ein Gipfel zu einem für alle Teilnehmer passenden und frühest möglichen Termin zustande kommt.Bereits Ende September war bei einem hochrangigen Treffen beschlossen worden, den Dreiergipfel so bald wie möglich abzuhalten.Park äußerte sich nicht zum Zeithorizont des Gipfels. Da noch kein Termin ins Auge gefasst wurde, halten Beobachter ein Treffen noch in diesem Jahr für unwahrscheinlich. Südkorea hofft jedoch als Gastgeber des nächsten Dreiergipfels auf eine Durchführung in diesem Jahr.Eine gemeinsame Pressekonferenz im Anschluss an das Außenministertreffen gab es nicht. Es war die erste Zusammenkunft der Chefdiplomaten der drei Länder seit den Gesprächen im August 2019 in Peking.