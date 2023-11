Weltsicherheitsrat plant Sitzung zu Nordkoreas Satellitenstart

Photo : KBS News

Der Weltsicherheitsrat wird am Montag in einer formellen Sitzung über Nordkoreas Satellitenstart diskutieren.In der Sitzung am UN-Hauptsitz in New York sollen die Bemühungen um die Nichtverbreitung von Atomwaffen in Bezug auf Nordkorea erörtert werden.Das Treffen hatten acht Mitglieder des Gremiums gefordert, darunter die USA, Japan und Großbritannien. Auch ein Vertreter Südkoreas wird an der Sitzung teilnehmen.UN-Generalsekretär António Guterres hatte den Satellitenstart bereits als Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats scharf verurteiltDie Annahme einer Erklärung, in der Nordkorea verurteilt wird, oder einer Resolution gilt aber wegen des erwarteten Widerstands der Vetomächte Russland und China als unwahrscheinlich. China hat in diesem Monat den turnusmäßigen Vorsitz inne.