﻿KCNA: Nordkoreas Aufklärungssatellit macht Bilder von koreanischer Halbinsel und US-Stützpunkten auf Hawaii

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben mit seinem militärischen Aufklärungssatelliten Malligyong-1 Bilder von der koreanischen Halbinsel und US-amerikanischen Militärstützpunkten auf Guam und Hawaii gemacht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Samstag, dass Machthaber Kim Jong-un von dem Aufklärungssatelliten erstellte Fotos betrachtet habe. Darauf seien wichtige Ziele wie die Städte Busan, Daegu und Gangneung zu sehen.Auf den Fotos sei auch der nukleargetriebene US-Flugzeugträger USS Carl Vinson im Militärhafen von Busan erkennbar.Außerdem habe Kim Bilder gesichtet, die der Aufklärungssatellit beim Flug über Hawaii aufgenommen habe. Sie zeigen den Marinestützpunkt in Pearl Harbor und die Luftwaffenbasis Hickam in Honolulu, fügte KCNA hinzu.Nordkorea veröffentlichte die Aufnahmen bislang nicht. Daher lässt sich deren Echtheit schwer überprüfen. Selbst wenn die Aufklärungssatelliten einwandfrei funktionieren würden, dürften die Fotos laut Experten aufgrund einer schwachen Auflösung keinen militärischen Nutzen bringen.