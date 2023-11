﻿Premier Han wirbt in Paris für Busans Expo-Bewerbung

Photo : YONHAP News

Premierminister Han Duck-soo wirbt einen Tag vor der Wahl der Gastgeberstadt in Paris für Busans Expo-Bewerbung.Wie das Büro des Premierministers am Montag mitteilte, sagte Han, er werde bis zur letzten Minute sein Bestes tun, um gute Nachrichten verkünden zu können.Verschiedene Experten sehen die saudi-arabische Hauptstadt Riad im Vorteil.Die südkoreanische Regierung hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass Riad schon im ersten Wahlgang die für den Sieg erforderliche Zweidrittelmehrheit der BIE-Mitgliedsstaaten erlangt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen und Busan viele der Stimmen von Unterstützern Roms auf sich vereinen, habe Südkorea Chancen.Unterdessen bekräftigte die Regierung in Tokio ihre Unterstützung für Busan, berichtete die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“.Laut Experten habe die japanische Regierung zwar ihre Beziehungen zu Nahoststaaten überdacht, jedoch der Verbesserung der südkoreanisch-japanischen Beziehungen und der künftigen Zusammenarbeit Vorrang gegeben.