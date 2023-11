Nordkorea wirft Südkorea Verletzung innerkoreanischer Vereinbarungen vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea vorgeworfen, gegen verschiedene innerkoreanische Vereinbarungen verstoßen zu haben.Die Kritik übte „Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, am Montag. Die Zeitung verurteilte die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA sowie mit Japan als „Spiel mit dem Feuer“.Die Zeitung schrieb, dass Südkorea in einem Zeitraum von vier Jahren seit der Erklärung von Panmunjom im April 2018 über 600 Übungen für einen Aggressionskrieg durchgeführt habe. Allein im vergangenen Jahr seien über 250 südkoreanisch-amerikanische Militärübungen zur Vorbereitung von Präventivschlägen gegen Nordkorea durchgeführt worden.Zum Verteidigungsministertreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan am 12. November hieß es, die Marionetten wollten dahingehend in die Irre führen, dass das Treffen für die Reaktion auf eine Bedrohung durch irgendjemanden gedacht sei. Sie könnten jedoch ihre kriminelle Identität als Handlanger des Krieges der USA und Japans niemals verbergen.