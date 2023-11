Außenminister Südkoreas und Japans sprechen über jüngstes Gerichtsurteil zu Trostfrauen

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Japans haben sich über das jüngste Urteil eines südkoreanischen Gerichts in der Frage der sogenannten Trostfrauen ausgetauscht.Das Obergericht Seoul hatte am vergangenen Donnerstag geurteilt, dass die japanische Regierung eine Gruppe von Opfern der Sexsklaverei der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs entschädigen müsse.Laut dem Außenministerium in Seoul diskutierten Außenminister Park Jin und seine japanische Amtskollegin Yoko Kamikawa am Sonntag bei ihrem Treffen am Rande des trilateralen Außenministertreffens zwischen Südkorea, China und Japan in Busan über bilaterale Angelegenheiten.Dabei wurde auch das Gerichtsurteil zu den Trostfrauen angesprochen. Die japanische Seite argumentierte, dass das Urteil gegen das Völkerrecht verstoße, und forderte Korrekturmaßnahmen.Wie verlautete, habe die südkoreanische Seite die Position mitgeteilt, dass sie die 2015 von Seoul und Tokio unterzeichnete Einigung zur Trostfrauenfrage als offizielle Vereinbarung zwischen beiden Ländern respektiere.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte nach dem Treffen Reportern mit, Park habe gesagt, dass sich beide Länder bemühen müssten, um die Ehre und Würde der Opfer wiederherzustellen, so wie es in der Einigung stehe. Er habe auch auf die Notwendigkeit von Bemühungen hingewiesen, damit weiterhin eine konstruktive und zukunftsorientierte Beziehung angestrebt wird.