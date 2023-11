Zahl junger Menschen in Südkorea schrumpft in zwei Jahrzehnten um über zwei Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der jungen Menschen in Südkorea ist aufgrund der niedrigen Geburtenrate innerhalb von zwei Jahrzehnten um mehr als zwei Millionen gesunken.Das ergab eine Analyse zu den Veränderungen bei der jungen Generation durch das Statistikamt auf der Grundlage von Volkszählungsdaten. Demnach gab es im Jahr 2000 in Südkorea 12,88 Millionen Menschen im Alter von 19 bis 34 Jahren.Die Zahl der Menschen in dieser Altersgruppe fiel um etwa 2,6 Millionen auf 10,21 Millionen im Jahr 2020.Demnach schrumpfte der Anteil der jungen Menschen an der Gesamtbevölkerung von 28 Prozent im Jahr 2000 um acht Prozentpunkte auf rund 20 Prozent im Jahr 2020.Unterdessen stieg die Zahl der Einpersonenhaushalte in dieser Altersgruppe drastisch. Die Zahl der Alleinlebenden kletterte von 780.000 im Jahr 2000 auf 1,93 Millionen im Jahr 2020. Das bedeutet, dass fast jeder fünfte junge Mensch allein lebt.Als Grund hierfür nannten 55,7 Prozent, damit der größte Anteil, die Arbeit. 23,6 Prozent antworteten, dass sie unabhängig leben wollten.Zudem bestätigte sich erneut der Trend, dass immer mehr junge Menschen in Südkorea unverheiratet sind. Der Anteil der Ledigen an den jungen Menschen stieg von 54 Prozent im Jahr 2000 jedes Jahr und erreichte im Jahr 2020 etwa 82 Prozent. 7,83 Millionen junge Menschen sind unverheiratet.Das durchschnittliche Heiratsalter stieg unterdessen weiterhin. Die Männer heirateten 2020 im Schnitt mit 33,2 Jahren, die Frauen mit 30,8 Jahren. Der Anteil der Unverheirateten an der Bevölkerung im Alter von 30 bis 34 Jahren hat sich innerhalb von 20 Jahren etwa verdreifacht.