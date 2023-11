Südkorea: Nordkorea scheint Wachposten-Gebäude in DMZ wiederherzustellen

Photo : S. Korean Ministry of Defense

Nordkorea scheint seit dem vergangenen Freitag Wachposten-Gebäude an vorderster Front in der demilitarisierten Zone (DMZ) wiederherzustellen.Das teilte das südkoreanische Militär am Montag mit und präsentierte Fotos von Bewegungen in Nordkorea.Nordkorea hatte gemäß dem innerkoreanischen Abkommen vom 19. September 2018 elf Wachposten-Gebäude in der DMZ gesprengt. Das Land begann offenbar mit dem Wiederaufbau, nachdem es jüngst das Abkommen aufgekündigt hatte.Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie nordkoreanische Soldaten Postenhäuser errichten und wie sie schwere Waffen wie rückstoßfreie Geschütze transportieren und nachts Wache stehen.Angesichts der Anzeichen für eskalierende Spannungen teilte das südkoreanische Militär mit, die Truppen seien einsatzbereit, indem die Sicherheit der Soldaten gewährleistet sei. Das Militär teilte die Absicht mit, sich auf die Erfassung der Bewegungen der nordkoreanischen Armee im Grenzgebiet zu konzentrieren.