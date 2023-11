Nordkorea: Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen erreicht 99,63 Prozent

Photo : YONHAP News

Bei den Wahlen der Delegierten der lokalen Volksversammlungen in Nordkorea ist eine Beteiligung von fast 100 Prozent gemeldet worden.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am heutigen Montag, dass 99,63 Prozent der Wähler bei den Wahlen am Sonntag ihre Stimme abgegeben hätten. Sie berief sich dabei auf Daten der Zentralen Wahlkommission.Wähler, die sich im Ausland aufhielten oder auf hoher See arbeiteten, hätten an den Wahlen nicht teilnehmen können, hieß es.Die lokalen Volksversammlungen in Nordkorea entsprechen lokalen Parlamenten.Es waren die ersten Kommunalwahlen in Nordkorea seit Juli 2019. Gewählt wurden die Volksversammlungen der Provinzen und der sogenannten regierungsunmittelbaren Städte sowie der Städte (Bezirke) und Landkreise.