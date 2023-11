Politik Südkorea nimmt an NATO-Übung zur Cyberabwehr teil

Das südkoreanische Militär nimmt zum ersten Mal an der weltgrößten gemeinsamen Übung zur Cyberabwehr unter der Leitung der NATO teil.



Das Kommando für Cyberoperationen teilte mit, dass das südkoreanische Militär als Partnerland an der Übung Cyber Coalition 2023 teilnehme. Sie finde vom heutigen Montag bis Freitag in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, statt.



Elf Mitglieder des Kommandos wurden hierfür entsandt.



Bei der diesjährigen Übung geht es darum, unter der Annahme des Szenarios von Cyberangriffen auf virtuelle nationale Infrastrukturen Informationen über Bedrohungen zwischen den Teilnehmerländern auszutauschen und die effektivste Reaktionsmethode zu finden.



Lee Dong-gil, Kommandeur für Cyberoperationen, sagte, dass die Übung Cyber Coalition die Gelegenheit biete, eine Partnerschaft mit der NATO für die Koordinierung von Cyberoperationen aufzubauen.



Cyber Coalition ist eine seit 2008 jährlich stattfindende Übung, die darauf abzielt, Verteidigungsstrategien und -taktiken gegen Cyberangriffe zu erlernen, den Austausch von Fachtechnologien und Informationen zwischen den Teilnehmerländern anzukurbeln und die Kooperation zu verstärken.