Keine greifbaren Ergebnisse bei UN-Sicherheitsratssitzung zu Nordkoreas Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Die UN-Sicherheitsratssitzung zu Nordkoreas Satellitenstart hat keine greifbaren Ergebnisse gebracht.Das Gremium kam am Montag am UN-Hauptsitz in New York zusammen. Der für den Nahen Osten, Asien und Pazifik zuständige stellvertretende Generalsekretär Khaled Khiari verurteilte den Start als Verstoß gegen Sicherheitsratsresolutionen und "ernsthafte Bedrohung" für die internationale Luftfahrt und den Seeverkehr.Zwar habe Nordkorea Japans Küstenwache vorab über den Start informiert, nicht aber die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, Internationale Zivilluftfahrtorganisation oder die Internationale Fernmeldeunion.Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, wies den Vorwurf des Verstoßes gegen Sicherheitsratsresolutionen zurück. Es habe sich um eine legitime Ausübung des Souveränitätsrechts gehandelt.Da die USA Nordkorea mit Atomwaffen bedrohen würden, habe Nordkorea das Recht, Waffensysteme zu entwickeln, herzustellen und zu besitzen, die denen der USA entsprechen.Lediglich für Nordkorea würden bei Satelliten Beschränkungen herrschen während rund 5.000 Satelliten die Erde umkreisten, sagte der Diplomat weiter.Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen Hwang Joon-kook sagte, dass Nordkoreas Sanktionsverstöße ein Ausmaß erreichten, mit dem Ratsentscheidungen "nun fast verspottet" würden. Die Provokationen des Regimes seien nicht länger bloß eine regionale Angelegenheit.Eine Erklärung im Namen des Vorsitzenden oder eine Resolution konnten wegen des Widerstands der Vetomächte China und Russland nicht angenommen werden.