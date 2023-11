﻿Regierung bemüht sich bis zum Schluss um Busans Expo-Bewerbung

Photo : YONHAP News

Die Regierung bemüht sich in Paris bis zur letzten Minute um die Bewerbung für die Expo 2030.Wie das Büro des Ministerpräsidenten am Dienstag mitteilte, will Ministerpräsident Han Duck-soo bis vor der Abstimmung Gespräche mit möglichst vielen Ländern führen, um noch eine Wende herbeizuführen.Die Strategie der Regierung bestehe darin, die Wünsche der einzelnen Länder nach einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit auszuloten und eine geschäftliche Kooperation mit Südkorea anzubieten.Die Regierung wolle aber streng geheim halten, mit welchen Ländern gesprochen werde. Denn der größte Konkurrent Saudi-Arabien könnte Gegenstrategien anwenden.Berichten zufolge soll Saudi-Arabien jüngst Länder, die ihre Unterstützung zusagten, um eine persönliche Stimmabgabe durch hochrangige Persönlichkeiten gebeten haben.Die Regierung erklärte, dass sie auch diesem saudi-arabischen Ersuchen entsprechend Maßnahmen ergreift.