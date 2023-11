USA kritisieren Nordkoreas Wiederaufbau von Wachposten-Gebäuden in DMZ

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat Nordkoreas Verlegung von Soldaten und Ausrüstung in die demilitarisierte Zone (DMZ) kritisiert.Das erhöhe das Risiko militärischer Spannungen und von Fehlkalkulationen auf der koreanischen Halbinsel, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag (Ortszeit) auf Anfrage südkoreanischer Medien.Nach Südkoreas Angaben begann Nordkorea nach der Aufkündigung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 damit, Wachposten-Gebäude in der DMZ wiederherzustellen.Die USA blieben über verschiedene Kanäle in engem und ständigem Kontakt mit Südkorea, um sicherzustellen, dass die Allianz im Gleichschritt bleibe, hieß es.Die USA unterstützten die Bemühungen, um durch eine militärische Koordinierung, Transparenz und Maßnahmen zur Risikominderung die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt zu managen und abzubauen, betonte der Sprecher.Nach weiteren Angaben prüft Washington den jüngsten Start eines Aufklärungssatelliten durch Nordkorea in enger Abstimmung mit seinen Verbündeten und Partnern genau.Die Entwicklungen beim nordkoreanischen Raumfahrtprogramm hätten Auswirkungen auf die regionale und globale Sicherheit. Washington fordere alle Länder auf, einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats einzuhalten, hieß es weiter.