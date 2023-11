Verbraucherstimmung in Südkorea trübt sich wieder ein

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im November den vierten Monat in Folge eingetrübt.Nach Angaben der Bank of Korea am Dienstag stand der Konsumklimaindex im November bei 97,2. Das sind 0,9 Punkte weniger als einen Monat zuvor.Damit ging es den vierten Monat in Folge abwärts, seit der Konsumklimaindex im August um 0,1 Punkte auf 103,1 gesunken war.Die Zentralbank führte das Ergebnis auf die anhaltend schwache Binnennachfrage infolge hoher Preise und Zinsen zurück, obwohl es Anzeichen für eine Exporterholung gebe.Der Index der Aussichten für das Zinsniveau sank gegenüber dem Vormonat um neun Punkte auf 119. Grund ist die verbreitete Erwartung für ein Ende der Zinserhöhungen in den USA aufgrund der verlangsamten Inflation.Der Index der Aussichten für die Konsumausgaben fiel infolge der gesunkenen Kaufkraft angesichts hoher Preise um zwei Punkte auf 111.