Präsident Yoon macht auf Südkoreas Bemühungen um Expo-Bewerbung aufmerksam

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat auf die bisherigen Bemühungen des Landes um die Austragung der Expo 2030 aufmerksam gemacht.Das „One Team Korea“ engagiere sich noch bis zum Abpfiff fleißig, und auch in diesem Moment, sagte Yoon heute auf einer Kabinettssitzung. Auch während seiner jüngsten Auslandsreise habe er bei jeder Gelegenheit mit Staats- und Regierungschefs anderer Länder telefoniert und sie zur Unterstützung der Expo-Bewerbung von Busan aufgerufen, sagte Yoon.In den letzten anderthalb Jahren hätten sich der öffentliche und der private Sektor als „One Team“ für die Expo in Busan eingesetzt. In dem Prozess habe es geheißen, dass die Welt von der Dynamik und dem Potenzial der Republik Korea sehr beeindruckt sei, teilte er mit.Yoon erklärte, dass man für eine ausgewogene Entwicklung und ein rapides Wachstum des Landes die Weltausstellung in Busan mit Nachdruck angestrebt habe. Man könne sagen, dass die Regierung dabei den Leitsatz der von ihr vorgelegten Diplomatie als globaler Schlüsselstaat richtig beherzigt habe.