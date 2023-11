Politik Ausstellungen zu 140 Jahren koreanisch-deutscher Beziehungen in Deutschland

Die Städtische Universität Seoul veranstaltet anlässlich des 140. Jubiläumsjahres der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Deutschland zwei Ausstellungen in Bonn und Berlin.



Wie die Universität am Dienstag mitteilte, finde die Fotoausstellung „Die Kamera des Geographen Dege“ derzeit an der Universität Bonn statt. Bei der bis 22. Dezember stattfindenden Ausstellung werden Bilder gezeigt, die der deutsche Geograph Eckart Dege in Südkorea in den 1970er Jahren aufgenommen hatte.



Zuvor hatte die Fotoausstellung im Museum der Städtischen Universität Seoul stattgefunden.



Dabei werden neben den von Professor Dege gespendeten Bildern auch Fotos, an denen Studenten der Städtischen Universität und Austauschstudenten aus Deutschland gemeinsam arbeiteten, zur Schau gestellt. Die Ausstellung soll einen Blick auf den Wandel der Republik Korea in den 70er Jahren ermöglichen.



Im Koreanischen Kulturzentrum in Berlin findet vom 30. November bis 26. April nächsten Jahres die Ausstellung „Deutschland trifft Korea“ statt. Dabei werden Wahrzeichen in Südkorea, darunter das Tor Sungnyemun, auf interaktive Weise vorgestellt.