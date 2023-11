Yoon fordert Parlament zur Verabschiedung von Gesetzesänderungen gegen verspätete Lohnzahlung auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Nationalversammlung aufgefordert, eine Überarbeitung des Gesetzes zu Arbeitsstandards noch in der laufenden Sitzungsperiode zu verabschieden.Die entsprechende Äußerung machte Yoon heute auf einer Kabinettssitzung.Der Entwurf sieht vor, dass Arbeitgeber, die gewohnheitsmäßig Löhne nicht pünktlich zahlen, von der Teilnahme an von der Regierung finanzierten Projekten ausgeschlossen sein werden. Auch müssen sie bei öffentlichen Ausschreibungen und Finanztransaktionen mit Nachteilen rechnen.Es sei auch wichtig, dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer ihre ausstehenden Löhne so schnell wie möglich erhalten würden, sagte Yoon.Er bat das Parlament auch darum, sich über einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes zur Sicherung von Lohnansprüchen zügig zu beraten. Die Vorlage sieht eine Lockerung von Bedingungen für einen leichteren Zugang von Arbeitgebern zum Kreditvergabesystem der Regierung vor.