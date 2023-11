Photo : YONHAP News

Riad ist zum Gastgeber der Weltausstellung 2030 gewählt worden.Die Vertreter des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) wählten am Dienstag in Paris die saudi-arabische Hauptstadt zum Gastgeber.Riad erhielt 119 Stimmen, für Südkoreas Bewerberstadt Busan stimmten 29 Delegierte, Rom bekam 17 Stimmen.Die Weltausstellung 2030 wird vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 unter dem Motto “The Era of Change: Together for a Foresighted Tomorrow” stattfinden.