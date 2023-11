USA weisen Nordkoreas Behauptung über Spionagesatelliten zurück

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas Behauptung, mit einem Spionagesatelliten Bilder von wichtigen US-Einrichtungen erstellt zu haben, zurückgewiesen.Es gebe im Internet zahlreiche Bilder vom Pentagon und dem Weißen Haus, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Patrick Ryder am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Auf die Behauptung Nordkoreas angesprochen sagte der Sprecher, dass er keine Informationen anzubieten habe. Auf die Frage, ob der Satellitenstart erfolgreich war, sagte Ryder, die USA seien sich des Starts einer Weltraumrakete mit ballistischer Raketentechnologie bewusst und dass die Ladung in den Orbit gebracht wurde.Von einem Erfolg wollte er aber nicht sprechen. Es liege an Pjöngjang, das gewünschte Ziel zu definieren.Die USA würden sich weiter eng mit Südkorea, Japan und anderen Partnern abstimmen und entsprechende Entwicklungen aufmerksam beobachten. Es gelte weiterhin das feste Versprechen für die erweiterte Abschreckung Südkoreas und Japans.