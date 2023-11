Nordkorea schließt auch Botschaften in Bangladesch und DR Kongo

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Berichten zufolge auch seine Botschaften in Bangladesch und der Demokratischen Republik Kongo geschlossen.Die bangladeschische Zeitung „The Daily Star“ meldete am Mittwoch, dass die nordkoreanische Botschaft in Bangladesch am 20. November geschlossen worden sei.Nordkorea habe Bangladesch mitgeteilt, dass seine Botschaft in Indien die diplomatischen Aufgaben in dem südostasiatischen Land übernehmen werde, hieß es.Unterdessen berichtete NK News, ein auf Nordkorea spezialisiertes US-Nachrichtenportal, am Dienstag, dass die Botschaft Nordkoreas in der Demokratischen Republik Kongo geschlossen werde. Unter Berufung auf einen Sprecher des Außenministeriums des afrikanischen Landes hieß es, dass die nordkoreanische Botschaft in Äthiopien für die Angelegenheiten der DR Kongo zuständig sein werde.Die Botschaft in Kinshasa ist die siebte diplomatische Vertretung Nordkoreas, die seit Oktober geschlossen wurde. Es wurden mittlerweile die Botschaften in Uganda, Angola, Spanien, Nepal und Bangladesch und das Generalkonsulat in Hongkong dicht gemacht.Das nordkoreanische Außenministerium hatte diesbezüglich gesagt, dass es sich um eine Neuausrichtung und effiziente Umschichtung der Kapazitäten für die Diplomatie handele.