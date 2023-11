Südkoreas Militär erwägt Wiederaufbau von Wachposten in Goseong

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär erwägt die Wiederherstellung eines unbewaffneten Wachpostens an der Ostfront.Laut mehreren Regierungsquellen am Mittwoch will das Militär den Grenzposten „369GP“ in Goseong in der Provinz Gangwon wieder aufbauen.Das Wachposten-Gebäude in Goseong blieb in seiner Struktur unverändert, obwohl gemäß dem innerkoreanischen Militärabkommen von 2018 Soldaten und Ausrüstung abgezogen worden waren.Es handelt sich um den ersten Wachposten, der nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Jahr 1953 im südkoreanischen Teil der demilitarisierten Zone (DMZ) errichtet worden war. Die Anlage wurde 2019 von der Behörde für Kulturerbe als Kulturgut registriert.Der Grund, warum das Militär 369GP zuerst wieder besetzen will, hat mit dessen Lage zu tun. Denn das Gebäude befindet sich am nordöstlichsten Punkt der operativ wichtigen Ostfront.Nordkorea hatte gemäß dem innerkoreanischen Abkommen vom 19. September 2018 elf Wachposten-Gebäude in der DMZ gesprengt. Das Land begann jüngst mit deren Wiederaufbau, nachdem es das Abkommen aufgekündigt hatte.