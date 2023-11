Geburtenrate bleibt im dritten Quartal auf Rekordtief von 0,7 Kindern pro Frau

Photo : YONHAP News

Die zusammengefasste Geburtenziffer in Südkorea ist nach dem zweiten Quartal auch im dritten Quartal auf dem bisher tiefsten Stand von 0,7 Kindern pro Frau geblieben.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch sank die Zahl der Neugeborenen im September um 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 18.707.Das entspricht dem niedrigsten September-Stand seit der Einführung monatlicher Statistiken im Jahr 1981.Mit 14,6 Prozent wurde zudem der kräftigste Rückgang in einem September verbucht.Die Zahl der Todesfälle im September fiel um drei Prozent im Vorjahresvergleich auf 28.364.Damit wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 9.657 verzeichnet.