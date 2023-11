Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Mittwoch schwächer geschlossen.Der Leitindex verlor 0,08 Prozent auf 2.519,81 Zähler.Die Anleger blieben vor der Zinsentscheidung in dieser Woche weiter vorsichtig, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Aktien in Südkorea seien von einer abwartenden Haltung vor der Zinsentscheidung in Südkorea sowie Bekanntgabe der US-Inflationsdaten beeinflusst gewesen, wurde Choi Yoo-jun von Shinhan Securities von Yonhap zitiert.