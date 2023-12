Schwester des nordkoreanischen Machthabers schließt Gespräche mit USA über Souveränitätsrechte aus

Photo : YONHAP News

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un hat Gespräche mit den USA über Souveränitätsrechte ausgeschlossen.Die Souveränitätsrechte eines unabhängigen Staates stünden nicht zur Diskussion, wurde die im Norden einflussreiche Schwester Kim Yo-jong am Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Mit der ersten Erklärung Kim Yo-jongs seit rund vier Monaten reagierte sie auf Forderungen der USA, einen Termin und eine Agenda für Gespräche festzulegen.Auch kritisierte Kim den Weltsicherheitsrat dafür, am Montag eine Sitzung zu Nordkoreas jüngstem Start eines Aufklärungssatelliten einberufen zu haben.Die zentrale Bedrohung für den Weltfrieden gehe nicht von Pjöngjangs Ausübung seiner Souveränitätsrechte aus, sondern vom Aufzwingen von Schlichtungsmaßnahmen durch die USA, mit denen Nordkorea an der Wahrnehmung solcher Rechte gehindert und unterdrückt werden soll.