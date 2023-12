Hohe Beamtin des US-Außenministeriums besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Abteilungsleiterin für öffentliche Diplomatie und öffentliche Angelegenheiten im US-Außenministerium, Liz Allen, wird am Donnerstag in Südkorea erwartet.Das US-Außenministerium gab in einer Medienmitteilung am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, dass Allen vom 30. November bis 6. Dezember nach Seoul, Bali und Jakarta sowie Tokio reise.In Seoul wird Allen am ersten Dialog über öffentliche Diplomatie zwischen Südkorea und den USA teilnehmen. Das Ministerium bezeichnete den Dialog als Meilenstein-Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen des Bündnisses zwischen beiden Ländern.Weiter hieß es, sie werde die Rolle der Kulturdiplomatie bei der Überwindung geografischer und sprachlicher Unterschiede betonen.