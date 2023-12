Gleichzeitiger Rückgang von Industrieproduktion, Konsum und Investitionen im Oktober

Photo : YONHAP News

Die Industrieproduktion, der Konsum und die Investitionen in Südkorea sind im Oktober zusammen zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag fiel der Index der gesamten Industrieproduktion im Oktober gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozentpunkte auf 111,1.Das entspricht dem kräftigsten Rückgang seit April 2020.Die Produktion im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe schrumpfte um 3,5 Prozent im Vormonatsvergleich. Bei der Halbleiterproduktion wurde ein besonders starker Rückgang verbucht.Im Dienstleistungssektor wurde ein Produktionsrückgang von 0,9 Prozent verzeichnet.Die Einzelhandelsumsätze sanken gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent.Die Anlageinvestitionen brachen um 3,3 Prozent ein.Die Regierung führte den Rückgang bei wichtigen Indikatoren für industrielle Aktivitäten unter anderem auf den starken Anstieg der Werte im August und September zurück. In Anbetracht der Verbesserungen bei den Ausfuhren und der Beschäftigung sowie der Erholung der Halbleiterkonjunktur setze sich der allgemeine Erholungstrend fort, hieß es.