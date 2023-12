Yoon reist am 11. Dezember zu Staatsbesuch in die Niederlande

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird in diesem Monat zu einem Staatsbesuch in die Niederlande reisen.Das Präsidialamt teilte am Freitag mit, dass Yoon und die First Lady Kim Keon-hee vom 11. bis 14. Dezember auf Einladung von König Willem-Alexander in die Niederlande reisen werden.Die Niederlande seien unter den Mitgliedsländern der Europäischen Union der größte Investor in Südkorea und der zweitgrößte Handelspartner Südkoreas in der EU nach Deutschland. Das Land sei ein Produzent von Halbleiterausrüstung der Weltklasse und ein Schlüsselpartner Südkoreas in den globalen Halbleiterlieferketten, hieß es.Nach der Ankunft am 11. Dezember in Amsterdam werden der Präsident und die First Lady zuerst an einem Abendessen mit im Land lebenden Koreanern teilnehmen.Am 12. Dezember werden sie zu einem Mittagessen mit König Willem-Alexander und Königin Máxima zusammenkommen.Am 13. Dezember wird Yoon Gespräche mit Ministerpräsident Mark Rutte führen, anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen.Das Präsidialamt erklärte, dass dies der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten in den Niederlanden seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Jahr 1961 sein werde.