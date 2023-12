Yoon bekundet Beileid zum Tod von Henry Kissinger

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zum Tod des früheren US-Außenministers Henry Kissinger sein Beileid ausgesprochen.Das Präsidialamt teilte mit, dass Yoon am Freitag eine Beileidsbotschaft an die Hinterbliebenen gesandt habe.Laut dem Präsidialamt schrieb Yoon darin, dass er die lebenslangen Bemühungen Kissingers für den Weltfrieden und die Freiheit sehr geschätzt habe. Er bezeichnete Kissinger zudem als einen Strategen, der die Eckpunkte der Außenpolitik der USA formuliert habe, und als einen Gelehrten der internationalen Politik.Er erinnere sich gerne daran, wie der Verstorbene bei einem Treffen im September letzten Jahres seine unerschütterliche Unterstützung für das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis gezeigt und seine Einsichten in internationale Angelegenheiten erläutert habe, hieß es weiter.Kissinger verstarb am 29. November im Alter von 100 Jahren in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Connecticut.