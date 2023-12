Präsident Yoon genehmigt Rücktritt von Chef der Rundfunkaufsicht

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den Rücktritt des Chefs der südkoreanischen Rundfunkaufsicht genehmigt.Dies teilte das südkoreanische Präsidialamt am Freitag mit.Zuvor hatte Lee Dong-kwan, Chef der Kommunikationskommission (KCC), im Vorfeld einer parlamentarischen Abstimmung über einen gegen ihn gerichteten Amtsenthebungsantrag seinen Rücktritt angeboten.Lee habe nach Angaben des Präsidialamtes die Entscheidung damit begründet, dass er zuletzt seinen Hauptaufgaben nicht mehr angemessen hätte nachkommen können und er Sorge habe, dass im Falle der Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags die KCC aufgrund seiner Suspendierung lahmgelegt sein werde, hieß es.Die Minjoo-Partei Koreas beabsichtigte, in einer Plenarsitzung der Nationalversammlung am heutigen Freitag einen Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Lee zu verabschieden. Angesichts Lees Rücktrittsgesuchs ist es nun wahrscheinlich, dass die Abstimmung abgesagt wird.