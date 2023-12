Südkorea führt erstmals im eigenen Land Test mit SM-2-Abfangrakete durch

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals im eigenen Land einen Test mit einer SM-2-Abfangrakete durchgeführt.Die schiffsgestützte Boden-Luft-Rakete wurde am vergangenen Freitag erfolgreich am Maritimen Forschungszentrum Samcheok der Behörde für Rüstungsentwicklung (ADD) erprobt, teilte die Marine am Sonntag mit.Die von einem südkoreanischen Kriegsschiff abgefeuerte Rakete habe sich mit hoher Geschwindigkeit ihrem virtuellen Ziel genähert und dieses genau getroffen.Die Marine habe die Übung wissenschaftlich und objektiv ausgewertet und die Flugbahn in Echtzeit verfolgen können.Da in Südkorea Orte zum Testen und Analyse-Systeme für Mittel- und Langstrecken-Lenkraketen fehlten, habe Südkoreas Militär bislang Übungen mit SM-2-Antischiffsraketen in Hawaii am Rande des internationalen Manövers RIMPAC durchgeführt.Mit der Inbetriebnahme des Maritimen Forschungszentrums Samcheok in diesem Jahr könnten die Streitkräfte nun eigene Tests mit Lenkraketen durchführen. Mit jedem Test ließen sich Kosten in Höhe von rund einer Milliarde Won oder 770 Millionen Dollar einsparen.