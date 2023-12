Nordkorea betrachtet Konflikt auf der koreanischen Halbinsel als eine Frage der Zeit

Photo : KBS News

Nordkorea hat vor einem Konflikt auf der koreanischen Halbinsel und Kollaps Südkoreas gewarnt.Dies sei angesichts der ernsthaften Verschlechterung der Situation auf der koreanischen Halbinsel nach Seouls teilweiser Aussetzung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 eine Frage der Zeit, hieß in einem am Sonntag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Artikel eines Militär-Kommentators.Die teilweise Aussetzung des Abkommens durch Südkorea wurde in dem Artikel als Versuch der konservativen Regierung in Südkorea bezeichnet, die Bevölkerung von einer politischen Krise abzulenken, indem ein Zwischenfall an der Grenze provoziert werden soll.Seoul habe beständig gegen das Abkommen von 2018 verstoßen. Südkorea habe Tausende von Lautsprecherdurchsagen an der Grenze vorgenommen und seine Schiffe und Aufklärungsflugzeuge hätten Nordkoreas Luftraum und Gewässer verletzt.Ein "totaler Konflikt" sei damit nur noch eine Frage der Zeit geworden. Nordkoreas Streitkräfte könnten nach Belieben agieren und seien an keinerlei Abkommen mehr gebunden.Auch wurde in dem Beitrag der Abschuss eines südkoreanischen Aufklärungssatelliten am Sonntag kritisiert. Ein solcher Start unterscheide sich nicht vom nordkoreanischen, der hingegen als Verstoß gegen das innerkoreanische Abkommen eingestuft worden sei.Der Kommentator warnte, dass jeder feindselige Akt der "Marionetten-Truppe" Südkoreas gegen Nordkorea zur vollständigen Zerstörung der südkoreanischen Armee und einem Kollaps des Landes führen würde.