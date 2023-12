﻿Sekretärin für Vereinigungsangelegenheiten zur neuen Sprecherin im Präsidialamt ernannt

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat die bisherige Sekretärin für Vereinigungsangelegenheiten Kim Soo-kyung zu seiner neuen Sprecherin ernannt.Dies teilte der Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit Lee Do-woon auf einer Pressekonferenz am Sonntag mit.Er hofft, dass Kim mit ihren Erfahrungen als Journalistin eine hervorragende Rolle bei der Kommunikation mit den Medien spielen wird, so der Chefsekretär.Die neue Sprecherin sagte, sie werde ihr Bestes tun, um aktuelle Staatsangelegenheiten auf eine für die Öffentlichkeit verständliche Weise zu erklären.Kim hatte zunächst als Reporterin bei der Zeitung „Dong-A Ilbo" gearbeitet und später an der Stanford Universität in Soziologie promoviert.