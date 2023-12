﻿Sicherheitsberater: Nordkorea könnte neue Waffen in der Grenzregion stationieren

Photo : KBS News

Nordkorea könnte nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden in Südkorea neue Waffen in der Grenzregion stationieren.Das sagte der nationale Sicherheitsberater Cho Tae-yong am Sonntag in einem Programm des Senders KBS.Er erklärte, dass Nordkorea unter anderem die Stationierung neuer Mehrfachraketenwerfer, ballistischer Mittelstreckenraketen mit Feststoffantrieb und den erneuten Start von Marschflugkörpern in Betracht ziehe.Seoul setze als Reaktion darauf Überwachungs- und Aufklärungsmittel Südkoreas und der USA ein.Er fügte hinzu, dass in Absprache mit der UNO auch an der Wiederherstellung der Wachpostenhäuser gearbeitet werde.Eine vollständige Wiederherstellung mit professioneller Ausrüstung werde jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.