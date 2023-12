Präsident Yoon wird möglicherweise heute Kabinett umbilden

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird möglicherweise bereits am heutigen Montag sein Kabinett umbilden.Nach Angaben des Präsidialamtes am Montag werden etwa sieben Ministerien davon betroffen sein, darunter das Finanzministerium und das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr.Zum neuen Finanzminister wurde Choi Sang-mok, ehemaliger präsidialer Chefsekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten, intern de facto bestimmt.Als Favorit für das Amt des Landministers wird Park Sang-woo, früherer Präsident der öffentlichen Wohnungsgesellschaft LH, gehandelt, als Favorit für das Amt des Ministeriums für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups Min Byung-joo, Leiterin des Koreanischen Instituts für Technologieförderung.Für das Amt des Industrieministers wird laut Berichten Woo Tae-hee, ehemaliger Vizeinnenminister, in Betracht gezogen.Im Präsidialamt selbst wurden unterdessen eigene Personalentscheidungen getroffen. Zur neuen Sprecherin wurde die bisherige präsidiale Sekretärin für Vereinigungsangelegenheiten, Kim Soo-kyung, ernannt.Neuer Chef des Lagezentrums für Staatsangelegenheiten ist Cho Sang-myeong, der bisherige präsidiale Sekretär für soziale Integration.