Flughafen München nimmt nach Schnee-Chaos Betrieb wieder auf

Der Flughafen München hat am Sonntagvormittag (Ortszeit) seinen Betrieb teilweise wieder aufgenommen, nachdem er am Freitagnachmittag aufgrund heftiger Schneefälle in Süddeutschland geschlossen worden war.Jedoch werden weiterhin Unbequemlichkeiten befürchtet, weil angekündigt wurde, dass rund zwei Drittel aller Flüge abgesagt würden.Der Flughafen gab auf seiner Website bekannt, dass dort ab 6 Uhr am Sonntag wieder geflogen werde. Er bat die Passagiere jedoch, sich vor der Anreise zum Flughafen über den aktuellen Flugstatus zu informieren, weil es Einschränkungen gebe.Mehrere Dutzend koreanische Passagiere, die wegen der Flugausfälle am Flughafen oder in einem Hotel in der Nähe übernachten mussten, fanden einen Ersatzflug oder warten auf die Wiederaufnahme des Betriebs.Das südkoreanische Generalkonsulat in Frankfurt teilte am Sonntag mit, dass ein Direktflug nach Südkorea am Samstag gestrichen worden sei, während es am Sonntag keinen Direktflug gebe. Deshalb versuchten die meisten Passagiere, von den Niederlanden oder Frankfurt aus zu fliegen.Von Freitag bis Samstagnachmittag gab es in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz heftige Schneefälle von etwa 40 Zentimetern.