Südkorea testet Feststoff-Weltraumrakete

Photo : KBS News

Südkorea hat den dritten Teststart einer koreanischen Feststoff-Weltraumrakete durchgeführt.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, eine Testrakete mit Feststoffantrieb heute um 14 Uhr in Gewässern in der Nähe der Insel Jeju gestartet zu haben.Dies ist der dritte Teststart der Feststoff-Trägerrakete nach dem ersten im März letzten Jahres und dem zweiten im vergangenen Dezember.Ein mitgeführter Satellit wird in einer Erdumlaufbahn in Höhe von 650 Kilometern kreisen und für die Beobachtung eingesetzt.Das Verteidigungsministerium erklärte, dass Feststoff-Trägerraketen aufgrund ihrer einfachen Struktur und der leichten Lagerung und Handhabung für den Start von Beobachtungs- und Aufklärungssatelliten mit geringer Nutzlast in niedrigen Umlaufbahnen geeignet seien.Der erfolgreiche Start der Feststoff-Weltraumrakete werde zur Beschleunigung des Erwerbs der weltraumbasierten Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten beitragen, die den Kern des koreanischen Drei-Achsen-Systems bildeten, hieß es.