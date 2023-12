Nordkoreanische Hackergruppe stiehlt Informationen zu südkoreanischer Verteidigungsindustrie

Photo : KBS News

Die nordkoreanische Hackergruppe „Andariel“ hat von südkoreanischen Unternehmen in der Verteidigungsindustrie wichtige Technologiedaten gestohlen.Die Polizeibehörde von Seoul teilte am Montag mit, Anzeichen für entsprechende Hackerangriffe Nordkoreas erfasst und Ermittlungen eingeleitet zu haben.Zu den gestohlenen Daten zählen wichtige Technologieinformationen in der Größenordnung von etwa 1,2 Terabyte (TB), darunter solche über Laserwaffen zur Flugabwehr.Untersuchungen ergaben, dass Andariel auch die Server von drei Unternehmen mit Erpressungssoftware infiziert und im Gegenzug für eine Systemwiederherstellung Bitcoin im Wert von 470 Millionen Won (360.000 Dollar) erpresst hatte.Die Polizei teilte mit, die Möglichkeit weiterer Schadensfälle und ähnlicher Hackingversuche weiter untersuchen zu wollen.