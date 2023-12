Südkorea und China vereinbaren Dialog-Mechanismus für Exportkontrollen

Photo : KBS News

Südkorea und China haben einen Dialog-Mechanismus für Exportkontrollen vereinbart und eine Hotline zu Lieferketten für die wichtigsten Industriegüter eingerichtet.Das teilte das chinesische Handelsministerium am Montag mit.Die Bekanntgabe erfolgte, während sich in China Zollverfahren für die Exporte von Harnstoff nach Südkorea verzögern.Am Montag hatte Südkoreas Botschafter in China, Chung Jae-ho, Reportern mitgeteilt, dass die Botschaft am vergangenen Freitag in dieser Angelegenheit ein offizielles Schreiben an mehrere Behörden in China geschickt habe. Darin sei zu einer reibungslosen Klärung der Frage der Harnstoff-Exporte aufgerufen worden.Die Schreiben gingen demnach an Pekings Kommission für nationale Entwicklung und Reform, die Ministerien für Auswärtiges und Handel und die Allgemeine Zollbehörde.Die Botschaft bitte in enger Abstimmung mit südkoreanischen Ministerien um die Kooperation der zuständigen Behörden in China für eine reibungslose Zollabfertigung, fügte der Botschafter hinzu.