Nordkorea wirft USA Doppelmoral angesichts Starts eines südkoreanischen Spionagesatelliten vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den USA vorgeworfen, den jüngsten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea und den Start des ersten Spionagesatelliten Südkoreas mit zweierlei Maß zu messen.Die entsprechende Kritik übte ein Sprecher der Nationalen Behörde für Luft- und Raumfahrttechnik (NATA) Nordkoreas in einer Stellungnahme, die am Montag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.Die Bemerkung bezieht sich auf den Start des ersten Aufklärungssatelliten des südkoreanischen Militärs am Samstag von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien aus. Der Satellit wurde mit der Trägerrakete Falcon 9 des US-Luftfahrtunternehmens SpaceX ins All gebracht.Es sei absolut inakzeptabel, dass gangsterartige Standards der USA sogar im Weltraum, einem gemeinsamen Vermögen der Menschheit, erzwungen würden, hieß es.Nordkorea hatte am 21. November den militärischen Spionagesatelliten Malligyong-1 gestartet. Daraufhin hatten Südkorea, die USA, Japan und Australien nach einer Abstimmung am 30. November gleichzeitig eigene Sanktionen gegen Nordkorea bekannt gegeben.