Südkoreas Militär vermutet Nordkoreas neulich fehlgestartete Rakete als IRBM

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat vorläufig festgestellt, dass es sich bei einer Ende November fehlgestarteten Rakete Nordkoreas um eine Intermediate-range ballistic missile (IRBM), eine ballistische Mittelstreckenrakete größerer Reichweite, handelt.Es bestehe die Möglichkeit, dass die nordkoreanische Rakete, die kurz nach dem Start am 22. November in der Luft explodiert war, eine IRBM gewesen sei, hieß es aus den Militärbehörden.Laut Informationen hatte das südkoreanische Militär nach dem Start dem Büro für nationale Sicherheit im Präsidialamt berichtet, dass es Nordkorea nicht gelungen sei, eine IRBM zu starten.Ein Militärvertreter erklärte, dass eine IRBM mit Feststoffraketentriebwerk einen Waffentyp darstelle, dessen Start Nordkorea noch nie versucht habe.Der nationale Sicherheitsberater Cho Tae-yong sagte am Sonntag in einem KBS-Programm, dass ein Start einer IRBM mit Feststoffantrieb durch Nordkorea vor kurzem fehlgeschlagen sei. Es bestehe eine große Wahrscheinlichkeit, dass Nordkorea erneut einen Start versuchen werde.