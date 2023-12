Parlamentarische Anhörung zum designierten Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs beginnt heute

Photo : YONHAP News

Eine Anhörung der Nationalversammlung zur Bestätigung des Kandidaten für das Vorsitzendenamt des Obersten Gerichtshofs Südkoreas, Jo Hee-de, findet nach Angaben aus Justizkreisen am Dienstag und Mittwoch statt.Jo teilte in einer zuvor dem Parlament eingereichten schriftlichen Antwort mit, die dringlichste und wichtigste Aufgabe sei seiner Meinung nach die Bewältigung der Anhäufung der Fälle bei Gerichten und der Verzögerungen bei Gerichtsverfahren.Im Gegensatz zum zuvor vom Parlament abgelehnten Kandidaten Lee Gyun-ryong gibt es bei Jo keine Kontroverse in Bezug auf seine Person. Bei der Anhörung wird der Fokus daher sehr wahrscheinlich auf politischen Fragen liegen.Das Oppositionslager wird voraussichtlich darauf aufmerksam machen, dass der Kandidat auch im Falle seiner Ernennung nicht bis zum Ablauf seiner Amtszeit tätig sein kann.Jo wird bereits im Juni 2027 das Rentenalter von 70 Jahren erreichen, während die Amtszeit des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs sechs Jahre beträgt.