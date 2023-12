Yoon verspricht mehr Unterstützung für Steigerung der Dienstleistungsexporte

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat versprochen, die Exportwettbewerbsfähigkeit durch die Steigerung der Exporte durch den Dienstleistungssektor und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups zu stärken.Entsprechendes äußerte Yoon heute in seiner Gratulationsrede bei einer Zeremonie zum 60. Tag des Handels in Seoul.Yoon erklärte die Absicht, die Exportchancen des Landes durch Freihandelsabkommen mit Großbritannien, Indien und den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats im Nahen Osten weiter zu steigern.Er versprach auch, für KMU und größere Mittelständler bevorzugte Exportgarantien in Höhe von zwei Billionen Won (1,5 Milliarden Dollar) einzuführen.Yoon wies darauf hin, dass fünf Produkte, darunter Halbleiter, Autos und petrochemische Produkte, die Hälfte der Exporte des Landes in den letzten über zehn Jahren ausmachten.Er versprach, die Unterstützung für die Bereiche Content, Tourismus, Finanzen, Gesundheit und IKT zu verstärken, damit Südkorea bis 2027 unter die ersten zehn Länder bei den Dienstleistungsexporten kommen könne.