Außenminister Park verweist auf Notwendigkeit der Beteiligung Südkoreas und Australiens an G7

Photo : YONHAP News

Die Gruppe der Sieben (G7) benötigt nach Meinung des südkoreanischen Außenministers Park Jin eine Unterstützung und Beteiligung von Ländern wie Südkorea und Australien.Südkorea und Australien seien robuste Demokratien und fortgeschrittene Volkswirtschaften, sagte Park am Mittwoch auf einer Konferenz in Seoul, die die Denkfabrik NEAR Foundation und die Koreanische Stiftung (KF) gemeinsam veranstalteten.Die Regierung Yoon Suk Yeol habe seit dem Amtsantritt ihre internationale Rolle und Verantwortung als Land mit Status und Macht auf dem Niveau einer der acht stärksten Nationen der Welt ausgeweitet, sagte er.Es müsse die Rolle der fortgeschrittenen Demokratien verstärkt werden, damit sich die Veränderungen in der internationalen Gemeinschaft zugunsten universeller Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit entwickeln könnten, betonte Park weiter.Südkorea befinde sich in einer optimalen Position, um eine Brückenrolle zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden sowie zwischen dem Globalen Osten und dem Globalen Westen spielen zu können.Südkoreas Vision eines globalen Schlüsselstaates werde ein wertvolles Vermögen für die Erreichung des Ziels der internationalen Gemeinschaft sein, die regelbasierte internationale Ordnung zu schützen und erweitern, fügte der Minister hinzu.