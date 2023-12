Südkorea wird voraussichtlich 2025 U-Boot-Jäger Poseidon ausgeliefert bekommen

Photo : KBS News

Südkorea wird voraussichtlich 2025 sechs Boeing P-8A Poseidon, ein Seeaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeug, ausgeliefert bekommen.Die südkoreanische Marine hatte sich für die Poseidon als Patrouillenflugzeug der nächsten Generation entschieden.Während eines Besuchs von Mitgliedern des Pressekorps des südkoreanischen Verteidigungsministeriums in seiner Fabrik in Renton in den USA am 28. November teilte Boeing mit, dass es dieses Jahr vier Poseidons hergestellt habe. Die Produktion der zwei restlichen Einheiten werde noch im kommenden Jahr abgeschlossen.Gemäß dem US-Verfahren für Foreign Military Sale oder ausländische Militärverkäufe wird Boeing die sechs Flugzeuge nicht direkt an Südkorea, sondern an die US-Marine liefern.Erst nach einem internen Überprüfungsverfahren der US-Marine ist die Lieferung an Südkorea möglich. Es wird erwartet, dass es bereits 2025 dazu kommen kann.Die Poseidon ist auf die Anti-U-Boot- und Anti-Schiffs-Kriegsführung, Aufklärungs-, und Überwachungseinsätze sowie Such- und Rettungsoperationen spezialisiert. Daher hat das Flugzeug den Spitznamen „U-Boot-Killer“.