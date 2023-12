Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans kommen Samstag zu Gespräch zusammen

Photo : KBS News

Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans kommen am Samstag in Seoul zu einem Gespräch zusammen.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt am Mittwoch mit. Demnach wird Sicherheitsberater Cho Tae-yong seinen US-amerikanischen Amtskollegen Jake Sullivan und seinen japanischen Amtskollegen Takeo Akiba treffen. Das Gespräch erfolgt im Einklang mit den Vereinbarungen beim Gipfeltreffen im August in Camp David.Bei dem Treffen werden wahrscheinlich Wege zur Förderung der Kooperation in regionalen Sicherheitsfragen erörtert. Dies umfasst Nordkorea, globale Fragen und die Wirtschaftssicherheit.Cho und Sullivan wollten bei ihrem bilateralen Gespräch am Samstag über aufkommende Technologien der nächsten Generation sprechen. Auf solche Diskussionen hatten sich Seoul und Washington bei ihrem Gipfeltreffen im April geeinigt.Dabei sollen Wege zur engeren Zusammenarbeit bei Halbleitern, Batterien, sauberer Energie, Quantentechnologie und Biotechnologie sowie Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt stehen.Auch mit dem japanischen Sicherheitsberater wird Cho vor dem Dreiertreffen zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen.