Werke von zwei Amerika-Koreanern auf New York Times-Liste der besten Bücher des Jahres

Die US-Zeitung „New York Times“ hat Werke von zwei koreanisch-amerikanischen Schriftstellern auf ihre Liste der 100 besten Bücher des Jahres 2023 gesetzt.Die am Mittwoch veröffentlichte Liste „100 Notable Books of 2023“ enthält auch die Bücher „Same Bed Different Dreams“ von Ed Park und „Y/N“ von Esther Yi, die in Los Angeles geboren wurde und heute in Deutschland lebt.Parks zweiter Roman sei „bis zum Rand vollgestopft mit kreativen Elementen, die seine bittere, komödiantische und lyrische Odyssee durch die koreanische Geschichte und amerikanische Paranoia beleben“.Yis Debüt-Roman „Y/N“ wurde als „schräger und wundersamer Roman“ beschrieben, der von einer „gelangweilten jungen Frau handelt, die einer Boyband hörig ist und ohne Rückflugticket nach Seoul reist“.